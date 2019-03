Festa delle donne, l'associazione Thamaia protesta contro il ddl Pillon | Video

Il decreto legge proposto dal senatore della Lega Simone Pillon, introduce una serie di modifiche in materia di diritto di famiglia, separazione e affido condiviso dei e delle minori. L'associazione Thamaia, che si batte per la tutela delle donne, ha protestato a Catania davanti il tribunale, in occasione della ricorrenza dell'8 marzo