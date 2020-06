Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Delfini seguono una barca di pescatori a San Giovanni Li Cuti | Video

Dei lettori di Cataniatoday hanno ripreso alcuni delfini durante la navigazione nelle acque di San Giovanni Li Cuti. Non si tratta affatto di incontri eccezionali: questi mammiferi sono presenti in gran numero nel Mediterraneo e si avvicinano spesso anche sotto costa per cacciare