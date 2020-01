Addio all'ex palazzo delle poste di viale Africa: inizia la demolizione | Video

Il protocollo d'Intesa per la realizzazione della cittadella giudiziaria in questa sede, fu firmato dall'allora ministro della Giustizia Andrea Orlando nel 2016, con l'obiettivo di avere una sede unica e risolvere il problema cronico della carenza di uffici. Del resto, la struttura era già stata acquistata molto tempo prima con questo scopo, nel 1999 dall'allora primo cittadino Enzo Bianco. E' stato il suo successore Raffele Stancanelli, nel 2011, a far sgomberare gli occupanti che avevano eletto a dimora il palazzone sul fronte mare. Nonostante la massiccia ripulita, non fu possibile andare oltre. Lo stesso presindete della Corte d'Appello, Alfio Scuto, nel 2012 rilevò delle difficoltà tecniche accompagnate dalla mancanza di fondi.

Riprese dal drone effettuate da Antonio Sanzo