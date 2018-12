Diritti umani e corpi migranti: "Una riflessione alla luce dei tragici eventi di oggi" | VIDEO

L’intento dell’iniziativa è stato quello di riflettere su cosa “resti” dei valori e degli ideali della Carta a 70 anni dalla sua promulgazione, anche alla luce dei recenti e drammatici accadimenti connessi ai processi migratori. La tavola rotonda infatti ha anche affrontato anche il tema del significato del valore sociale, politico e simbolico dei “resti” dei corpi migranti. Per questa ragione, è stata anche inaugurata la mostra fotografica di Max Hirtzel dal titolo “Corpi migranti”, insieme all'autore, ed un’esposizione di rappresentazioni cartografiche e graphic novel sul tema.



All'iniziativa, che ha riscontrato l'apprezzamento di molti studenti, hanno partecipato docenti provenienti da diverse discipline come Alessio Annino, Valeria Buscemi, Delia Cappellani, Giorgia Costanzo, Silvia Dizzia, Daniela Fisichella, Federica Frazzetta, Felice Giuffrè, Stefania Mazzone, Maria Donata Napoli, Matteo Negro, Guido Nicolosi, Gianni Petino, Gianni Piazza, Stefano Principato, Luca Ruggiero.