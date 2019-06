Dissesto, Pogliese: "Garantiti gli stipendi dei dipendenti comunali" | Video

Grande soddisfazione da parte del Sindaco Salvo Pogliese per il via libera in Senato ai provvedimenti 'salva Catania'. Bisognerà adesso rimboccarsi le maniche per far quadrare i conti, grazie ai fondi governativi ed all'ottimizzazione delle risorse di palazzo degli Elefanti