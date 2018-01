Emergenza casa a Catania, 15 persone vivono in un b&b da quasi due anni | VIDEO

Da 18 mesi a questa parte, tre famiglie composte ciascuna da 5 persone, vivono in un b&b di San Cristoforo, dopo che parte dell'edificio in cui vivevano è stata dichiarata inagibile. Il Comune li sta aiutando pagando 150 euro al giorno di affitto per la sistemazione provvisoria, ma questo non basta loro per sentirsi sicuri. Chiedono una casa ed un lavoro per poter provvedere ai propri bisogni autonomamente. Si sono rivolti a CataniaToday per raccontare la loro storia