Emergenza casa, sindacati in presidio ai servizi sociali

Le sigle sindacali si sono ritrovate negli uffici di via Dusmet per chiedere il pieno utilizzo dei fondi per la morosità incolpevole, la consegna - attesa da mesi - di 96 alloggi a Librino e la piena attivazione dell'Agenzia Sociale per la Casa.