Primo giorno di 'Fase 2' a Catania, il Sindaco: "Inizia una nuova stagione"

Il Comune ha cercato di capitalizzare il lockdown eseguendo opere di manutenzione pubblica e sanificazione. Il Sindaco Salvo Pogliese e l'assessore all'Ecologia Fabio Cantarella scelgono oggi come atto di ripartenza la piantumazione dei primi alberi in piazza Dante, che i catanesi hanno deciso di acquistare con un progetto di democrazia partecipata. Ne saranno piantati 2mila in tutti i quartieri della città. Nonostante il traffico sia già più intenso, con le prime code registrate alla circonvallazione, in centro storico si assiste ad un graduale 'risveglio'. La via Etnea è ancora poco affollata, anche perchè i negozi non alimentari non possono ancora riaprire. Per quanto riguarda i mercati storici di piazza Carlo Alberto e della pescheria, si attende ancora il via libera per iniziare la sperimentazione. C'è fermento, invece, al lungomare. Tra chi corre, chi pesca e chi nuota, continuano a ritmo serrato le sanificazioni delle attività commerciali che praticheranno l'asporto. Tra queste anche i paninari, all'opera per riprendere a lavorare nelle prossime ore.