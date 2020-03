Catania è zona rossa: code in supermercati e farmacie | Video

Il centro storico di Catania si è quasi totalmente svuotato. La fiera non è stata sospesa, ma sono moltissimi gli operatori che hanno scelto di non montare le bancarelle. Stessa situazione in pescheria. Tanti catanesi indossano le mascherine, ormai irreperibili in tutta Italia, sperando di non essere contagiati dal Coronavirus. Praticamente tutti i negozianti cinesi hanno abbassato le saracinesche