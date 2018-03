Enzo Bianco si ricandida a sindaco di Catania: l'annuncio in metro | VIDEO

Questa volta primo cittadino ha dalla sua parte una lista civica, invece del Partito Democratico. Ha presentato, con un lungo monologo sotterraneo, le imprese portate a termine negli anni. Dicendosi pronto a proseguire sulla strada del cambiamento per il bene della città

"Abbiamo fatto tanto in questi cinque anni, ma il nostro lavoro non e' finito. Abbiamo preso in mano una citta' in condizioni drammatiche, i passi avanti sono stati tanti, ma il cammino va avanti", ha detto Enzo Bianco. "Insomma, ci sono le risorse e c'e' la possibilita' per portare a compimento i cambiamenti reali che non possono essere fermati e che hanno interessato tanti quartieri. Dobbiamo completare il progetto di una Catania nuova e mi ricandido per questo, mettendomi a disposizione di tutta la citta' per questo obiettivo".