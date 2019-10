Estate da record per l'aeroporto di Catania | Video

Nel dettaglio, il mese di giugno si è chiuso con un risultato record: per la prima volta, è stato superato il milione di transiti. Più precisamente, i passeggeri sono stati 1.038.957, +7,44 per cento rispetto allo stesso mese del 2018 quando erano stati 966.984. Di questi, i nazionali hanno registrato una percentuale del +4,3 per cento, quelli internazionali UEdel +12,4 per cento e quelli extra UE del +31 per cento. Anche il mese di luglio ha registrato un aumento dei passeggeri complessivi, che sono stati 1.115.888, con un incremento rispetto all’anno precedente del +3,1 per cento (1.082.024 passeggeri). Il settore nazionaleè cresciuto del 2 per cento,il comparto internazionale UEdel 2,2 per cento, mentre quello extra UE del 7,6 per cento. Analoga crescita è stata registrata nel mese di agosto, quando i passeggeri complessivi sono stati 1.127.529 (+2,86 per cento rispetto al dato del 2018 che ha visto transitare 1.096.189 passeggeri). Di questi, ben 533.137 hanno viaggiato su tratte internazionali, con una crescita del +8,58 per cento rispetto all’anno precedente. Infine, nel mese di settembre, i passeggeri sono stati 1.052.962, in lieve crescita rispetto al 2018 (+1,77 per cento) quando sono stati 1.034.688.