Estorsione ad un ferramenta di Picanello, ogni mese oltre 200 euro di "pizzo" | VIDEO

E' l'accusa contestata dalla Dda della Procura distrettuale di Catania a Francesco Sansone, di 68 anni, che è stato arrestato in flagranza di reato da personale della squadra mobile dopo avere incassato la tangente, e a Armando Pulvirenti, di 63 anni, e Giovanni Frazzetta, di 50, che sono stati fermati. I tre sono indagati per estorsione aggravata dall'appartenenza alla cosca mafiosa Santapaola-Ercolano. Secondo quanto emerso dalle indagini della squadra 'antiracket' della squadra mobile in quasi 20 anni i tre si sarebbero alternati nell'incassare il 'pizzo' dalla vittima. Frazzetta avrebbe avuto un ruolo apicale nelle estorsioni a Picanello ed era arrestato nel 2007 dopo avere incassato il pizzo dal titolare di un'autosalone. Il Gip ha disposto l'arresto in carcere per Sansone e Pulvirenti.