Presentata l'ottava edizione di Etna Comics, in programma dal 31 maggio al 3 giugno | VIDEO

E' stata presentata in Comune l’ottava edizione di Etna Comics, Festival Internazionale del Fumetto e della Cultura Pop diretto da Antonio Mannino. Dal 31 maggio al 3 giugno “Le Ciminiere” di Catania apriranno le porte a migliaia di visitatori, quasi 80 mila nel 2017, pronti a lanciarsi nell’avventura più attesa dell’anno dagli appassionati del settore e non solo. Punta di diamante della kermesse sarà come sempre l’Area Comics con una ricchissima Artist Alley, tra cui spiccano i nomi di Yanick Paquette, Goran Parlov, Giuseppe Palumbo, Stefano Landini, Giulio e Marco Rincione e Salvo Coniglione, autore della quarta di copertina della brochure ufficiale del Festival. Prima assoluta ad Etna Comics per Gabriele Dell’Otto, J.M. DeMatteis, Stefano Caselli e Giampiero Casertano.