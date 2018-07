Fabio Cantarella risponde all'associazione Rita Atria: "Non sono razzista" | VIDEO

L'assessore all'Ecologia si difende dalle accuse mosse dall'associazione "Rita Atria", che lo ha denunciato per istigazione al razzismo, annunciando nuovi video-denuncia in altri punti caldi della città come le piazze di spaccio di San Giorgio e Librino. E sulla scelta di San Berillo per il suo primo video, oggi al centro della polemica, risponde: "Ci trovavamo lì per caso"