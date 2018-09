"Nei quartieri con CataniaToday", sopralluogo in piazza dei Martiri con l'assessore Cantarella | VIDEO

Inizia oggi un nuovo format, "Nei quartieri con CataniaToday". Con le nostre telecamere andremo nei principali quartieri della città, portando gli amministratori pubblici a parlare con i residenti insieme a noi. Per esporre i problemi di chi vive ogni giorno Catania, per provare a risolverli o solamente per portare all'interno del dibattito politico le necessità ed i bisogni di chi - per un motivo o per un altro - rimane solitamente inascoltato.

Ad inaugurare il nostro percorso all'interno della città è stato l'assessore all'Ecologia Fabio Cantarella, con il quale abbiamo visto e raccontato i problemi di piazza dei Martiri e della Civita. L'enorme piazzale, dove durante le festività agatine è possibile ammirare la cerimonia delle candelore - che giungono da via Vittorio Emanuele per porgere il loro saluto alla statua di Agata - ed i famosi 'fuochi do passiaturi', è abbandonato a se stesso: le mattonelle della pavimentazione sono parzialmente rimosse, il verde è poco curato, mancano gli attraversamenti da un lato e scarseggiano le panchine.

Alcune strade della zona, come via Sorrentino, o la via Famà, in alcune parti si trovano al buio da anni a causa della mancanza di lampade della pubblica illuminazione. Come raccontano i cittadini il problema è stato più volte sollevato ma, fino ad oggi, poco o nulla è stato fatto. Con il risultato che un'intera area della città è sostanzialmente lasciata al degrado. L'assessore ha promesso di impegnarsi per risolvere i problemi dei rifiuti e del verde pubblico, garantendo di mettersi in contatto con i colleghi assessori e con gli uffici per le problematiche relative alle manutenzioni.