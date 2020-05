Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Falcone: "Entro giugno ex Palazzo delle Poste sarà demolito"

Il sopralluogo dell'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, con il sindaco Salvo Pogliese, per monitorare l'avanzamento dei lavori. In estate l'edificio sarà raso al suolo per intero