False attestazioni per pensioni di invalidità, ma gli anziani coinvolti facevano la spesa da soli | Video

I carabinieri della Procura di Catania hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei medici specialisti che, secondo l'accusa, con certificazioni artate, hanno consentito la fruizione di indennità d'accompagnamento o pensioni d'invalidità a persone non avanti diritto. Dalle immagini dei carabinieri si evince come alcuni dei soggetti coinvolti fossero in grado di portare a casa da soli le buste della spesa