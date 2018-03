Famiglie senza casa, la protesta continua senza striscioni: "Ci bastano le magliette" | VIDEO

Le famiglie che lo scorso novembre hanno occupato la cattedrale di Catania sono ancora ospiti della diocesi ed hanno rifiutato qualsiasi accordo preventivo col Comune, non fidandosi della reale fattibilità delle proposte avanzate nei loro confronti. Gli striscioni sono stati portati via dalle forze dell'ordine, ma la loro protesta continua con delle magliette in cui sono riportate le stesse scritte presenti fino a qualche tempo fa sulla cancellata del Duomo