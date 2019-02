Festa di Sant'agata: messa dell'aurora e l'inizio del giro esterno | VIDEO

Il momento più atteso dai devoti e senza dubbio la messa dell'aurora, cui segue l'uscita de busto di Sant'Agata in piazza Duomo. Un cielo plumbeo ha accolto la 'vara' all'inizio del giro esterno, in via Dusmet