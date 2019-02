La festa di Sant'Agata entra nel vivo: candelore, fedeli e carrozze del Senato | VIDEO

In cattedrale si sussegono le celebrazioni eucaristiche in onore della Santa Patrona. Le candelore hanno fatto il loro tradizionale percorso presso i mercati storici, disponendosi poi lungo la via Etnea per 'scortare' le carrozze del Senato con le autorità a bordo