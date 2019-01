La festa di Sant'Agata raccontata dai napoletani di "Identità Insorgenti" | VIDEO

"Ogni anno un milione di persone affolla Catania nei giorni in cui si celebra il martirio di Sant'Agata dando vita alla terza festa per importanza del cristianesimo. Come Identità Insorgenti abbiamo provato a raccontare la potenza di questo rituale identitario così forte e unico con il documentario 'Sotto un altro vulcano', dopo il lavoro di due anni fa su San Gennaro, 'Sangue di un popolo'. Essere inseriti nel programma ufficiale della festa di Sant'Agata per presentarlo è motivo di orgoglio e ripaga la fatica che raccontare qualcosa di così grande ha richiesto".