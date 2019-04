Festeggia l'addio al calcio facendosi "rapire" da un elicottero atterrato in campo

Un elicottero che atterra in campo durante una partita della lega dilettanti e preleva un giocatore a fine carriera. La goliardata è andata in scena a Viagrande e il protagonista è l'atleta Ignazio Barbagallo, già noto per altre trovate divertenti. Un addio al calcio da ricordare: un filmato caricato su Youtube riprende tutta la sequenza del "nucleo giocatori finiti" che "preleva" il calciatore. Lo scherzo costerà una sanzione alla società e una squalifica per Barbagallo.