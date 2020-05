Riapre il settore alimentare della fiera di piazza Carlo Alberto | Video

Da oggi sarà possibile tornare a fare acquisti in piazza Carlo Alberto. La sinergia tra Comune, commercianti, Protezione civile e polizia municipale ha dato i suoi frutti nella sperimentazione avviata alla pescheria già la scorsa settimana. Lo stesso modello è stato applicato anche alla fiera, in cui per adesso è possibile acquistare solo alimenti. Si lavorerà per fare ripartire anche il settore non alimentare, che ha circa 700 concessioni, quando il Governo darà delle indicazioni specifiche in merito. "Si dovrà pensare ad un'area sicuramente maggiore rispetto a quella odierna - spiega l'assessore alle Attività produttive Ludovico Balsamo - e ci saranno mille difficoltà in più. Ci attiveremo subito, non appena avremo delle direttive precise con il prossimo dpcm, per garantire la sicurezza di cittadini ed operatori".

Cambia, in meglio, la gestione dei rifiuti prodotti dai commercianti. "Ognuno di loro adesso ha un cestino carrellato dietro la bancarella - afferma l'assessore all'Ecologia Fabio Cantarella - e questo permetterà di rendere molto meno sporca la piazza. Gli operatori ecologici passano più volte per svuotare i bidoni all'interno di un mezzo che si trova già nel perimetro del mercato. A fine giornata avverrà un' approfondita sanificazione, con un furgone dotato di cannone ad idrogetto, il cui raggio d'azione è molto vasto. Già ieri alle 23 è stato effettuato un primo intervento".

"Abbiamo raggiunto con uno sforzo immane l'obiettivo che ci eravamo prefissati - ha commentato il primo cittadino, Salvo Pogliese - grazie alla sinergia tra l'assessorato alle Attività produttive, l'assessorato all'Ecologia, polizia provinciale, Asp, Croce Rossa, Protezione civile ed all'ufficio manutenzione del Comune. In questo periodo la grande distribuzione organizzata, che per buona parte fa capo a gruppi francesi e tedeschi, ha incrementato i propri guadagni. Lo stesso non si può dire dei commercianti catanesi, che hanno azzerato il proprio reddito e devono oggi poter ripartire".