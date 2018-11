Sei macchine danneggiate tra piazza Roma e piazza Lanza | VIDEO

Un lettore di CataniaToday segnala il danneggiamento multiplo di ben sei vetture, parcheggiate in strada, tra piazza Roma e piazza Lanza. Spaccati i finestrini, forse per rubare qualcosa. Già in passato si sono verificati episodi simili nella zona: gli interessati hanno sporto denuncia