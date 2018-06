"Aricugghiemu a plastica": Fiorello invita a pulire la scogliera di Ognina | VIDEO

"Raccogliamo la plastica" è l'appello della maratona promossa dal Wwf per pulire le coste italiane da quella che è ormai un'invasione di rifiuti destinati a restare nell'ambiente per tempi lunghissimi. E' Fiorello, in una video-clip con l'attrice siciliana Stefania Spampinato, a dare il via alla campagna per le spiagge libere dalla plastica che oggi partirà da Catania, per toccare le spiagge più belle di tutta Italia. Il tour, che apre la Campagna wwf GenerAzioneMare, coincide con la Giornata Mondiale dell'Ambiente e la Giornata mondiale degli Oceani