Tutti giù per terra per salvare il clima | Video

Anche questo venerdì, la via Etnea si "anima" con una protesta provocatoria degli ambientalisti che lottano contro i cambiamenti climatici. Per l'occasione è stato messo in atto un flash mob, con una decina di finti-cadaveri, provocatoriamente accompagnati da cartelli che illustrano le cause del decesso. Ovviamente legate agli effetti del surriscaldamento globale