Fleri, demolizioni di edifici gravemente danneggiati dal sisma | Video

L'attuazione delle ordinanze dei sindaci delle zone colpite dal sisma del 26 dicembre avvia la fase delle demolizioni di edifici gravemente danneggiati che costituiscono pericolo per la viabilità. Il nucleo Mmt (Mezzi Movimento Terra) dei vigili del fuoco ha effettuato la demolizione di un edificio pericolante nella via Vittorio Emanuele di Fleri. A breve sarà possibile l'attivazione di un cantiere per il puntellamento dell'edificio confinante e successivamente l'apertura al traffico veicolare di questa importante arteria viaria. Questo tipo di intervento richiede grande cautela nell'esecuzione in quanto spesso occorre operare demolizioni di edifici confinanti con immobili da conservare e consolidare, infatti una manovra non corretta dell'operatore potrebbe comportare danni indotti alle strutture vicine.