L’avvocato Francesca Donato eletta al Parlamento Europeo | Video

Terza eletta per la circoscrizione insulare Sicilia e Sardegna dopo Matteo Salvini e Annalisa Tardino, Francesca Donato ottiene 28.067 voti. Con 2667 preferenze espresse in Sardegna risulta la siciliana della Lega più votata nell’isola. Nel dettaglio, la ripartizione delle preferenze della neoeurodeputata leghista in Sicilia: 9.047 a Palermo, 5.171 a Catania, 3.285 Messina, 2.465 Siracusa, 2.017 a Trapani, 1.245 Agrigento, 1.083 a Ragusa, 683 a Caltanissetta, 404 Enna.