Rubavano chiavi di casa dalle auto per svaligiare appartamenti: presi | VIDEO

"Considerato che i furti sulle autovetture risultano spesso collegati ai successivi furti in appartamento, si raccomanda - consigliano dalla squadra mobile - di non lasciare all’interno delle proprie vetture, incustodite, chiavi di casa e documenti personali dai quali sia possibile risalire all’indirizzo dell’abitazione. Inoltre, in tutti i casi in cui l’autovettura sia lasciata in sosta, è bene controllare manualmente che le portiere dell’auto siano effettivamente chiuse, in quanto esistono apparecchiature che consentono di intercettare le frequenze dei telecomandi e bloccare la chiusura automatica delle portiere".