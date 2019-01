Tentano furto nelle zone colpite dal terremoto, presi due ladri | VIDEO

Questa mattina, in via Salemi nella frazione di Pennisi, un equipaggio del nucleo radiomobile e una pattuglia della squadra “Lupi”, impegnati nel dispositivo di sicurezza attivato all’indomani del violento sisma verificatosi il giorno di Santo Stefano, hanno sorpreso i due pregiudicati catanesi Salvatore Cardì e Michael Furnò in una villetta. Erano riusciti a introdursi all’interno dell’immobile rompendo una finestra. Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati ristretti agli arresti domiciliari.