Furto di rame sui binari tra Bicocca e Acquicella, beccato dalla Polfer

Ancora un furto dell'oro rosso. Stavolta le telecamere di sorveglianza, installate a seguito dei ripetuti furti, hanno permesso di scovare un 52enne che in pieno giorno stava tranciando i cavi di rame creando potenzialmente gravi disagi per la circolazione ferroviaria e per la sicurezza.