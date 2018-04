I campioni dello sport danno lezioni ai bambini in piazza Università | VIDEO

Circa 400 alunni delle scuole elementari e medie hanno avuto stamane a Catania, in Piazza Università, l'opportunità di giocare e divertirsi con quattro grandi campioni dello sport italiano: Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Jury Chechi in occasione della quarta tappa dell'edizione 2018 di "Banca Generali Un Campione per Amico", organizzata in 10 città italiane per trasmettere i valori positivi dello sport, l'educazione finanziaria per i più piccoli e la solidarietà grazie al progetto 'The Human safety Net Onlus'. Banca Generali conferma l'attenzione verso le tematiche valoriali nei confronti delle nuove generazioni, scegliendo di affiancarsi per il nono anno consecutivo alla kermesse che per questa edizione può anche contare su un rafforzamento dei messaggi sociali