Gestione emergenza, il sindaco Pogliese: “Servizi sociali e welfare per aiutare i catanesi”

Il sindaco di Catania Salvo Pogliese nell'intervista in diretta a CataniaToday ha affrontato i temi all'ordine del giorno dell'emergenza coronavirus in città. A partire dai provvedimenti a favore dell'assistenza alimentare destinati ai nuclei familiari che sono stati più colpiti, alle prospettive di ripartenza della cosiddetta "Fase 2". Il comparto turistico è quello che sicuramente dovrà essere supportato e sostenuto sopratutto per recuperare e mantenere gli ottimi risultati raggiunti nel periodo pre-covid. La stategia complessiva di gestione dell'emergenza prevede l'impiego delle risorse che arriveranno dal governo centrale e da quello regionale per continuare a sostenere la crisi economica generata dall'emergenza covid-19. Per il primo cittadino tutto passa da un adeguato supporto alla cittadinanza e agli operatori economici che hanno maggiormente sofferto i danni del blocco totale delle attività

