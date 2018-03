Giarre, la merce sequestrata agli abusivi viene buttata: cittadini si ribellano | VIDEO

Un lettore di CataniaToday ha segnalato alla nostra redazione un episodio accaduto di recente a Giarre. Durante uno dei tanti controlli contro l'abusivismo commerciale, le forze dell'ordine dispongono la distruzione della merce venuduta in strada, esposta ai gas di scarico delle auto e quindi giudicata non idonea al consumo umano. Viene chiamato un furgone per il conferimento in discarica, ma i cittadini si ribellano fermando i militari in divisa per mostrare il loro disappunto

(video pubbliccato sulla pagina Facebook "E' una vergogna")