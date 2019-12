Live performance delle dj Giolì ed Assia sull'Etna | Video

Le due famose dj internazionali, la cui peculiarità è unire i suoni della musica elettronica a quella degli strumenti "suonati a mano" come l'handpan, hanno scelto l'Etna per girare il loro ultimo video. La performance di oltre 40 minuti è disponibile in versione integrale sul loro canale youtube. Girano il mondo con la loro musica, ma entrambe sono nate in Sicilia: Giorgia Lipari, in arte Gioli è nata a Palermo, mentre Assia Nania è nata a Patti