Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

L'allarme dei giovani medici: "Se governo non provvede ci sarà carenza di 56mila specialisti"

L'intervista con il dottore Simone Cristofaro, un giovane medico che ha prestato servizio durante l'emergenza Covid19 al Cannizzaro di Catania. I medici hanno protestato in piazza a causa degli scarsi posti disponibili per le scuole di specializzazione e per un precariato senza uscita