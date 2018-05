Tutti pazzi per il Giro d'Italia: i catanesi si scoprono ciclisti | VIDEO

"Noi catanesi abbiamo la bicicletta nel sangue", afferma uno dei tanti spettatori accalcati in piazza Duomo per la partenza della tappa catanese del Giro d'Italia 2018. Sarà vero? In ogni caso, complice la chiusura di molte strade dovuta al passaggio della carovana, sono davvero parecchi i cittadini che hanno scelto oggi di spostarsi in bici o a piedi