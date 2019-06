Nel pomeriggio si è sviluppato un grosso incendio al Corso Martiri della Libertà, precisamente in via Archimede, angolo via Crispi, all'interno del campo rom abbandonato. Sul posto i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento delle fiamme. Dalle immagini inviate da un lettore, si tratterebbe di sterpaglie e pneumatici che hanno preso fuoco.

In aggiornamento