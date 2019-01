I gruppi speciali dei vigili del fuoco in azione sui luoghi colpiti dal terremoto | VIDEO

I Gruppi Operativi Speciali dei vigili del fuoco di stanza al Campo Base di Acireale, sono intervenuti in Via del Pino a Fleri, frazione del Comune di Zafferana), con mezzi di movimento terra, per liberare e rimuovere alcune autovetture rimaste ricoperte e intrappolate a causa dei crolli di alcune parti strutturali di edifici