Ancora proteste per i lavoratori dell'igiene ambientale | VIDEO

Si sentono presi in giro dall'amministrazione comunale i lavoratori del bacino preffettizio, supporto fondamentale per il servizio di igiene ambientale a Catania. Dopo vari tavoli di confronto con il sindaco, si trovano ancora in una situazione di stallo che non permette loro di rientrare a lavoro. Si sono dati appuntamento questa mattina sotto il palazzo degli Elefanti, per far sentire la loro voce