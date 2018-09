Lavoratori dell'igiene ambientale senza stipendo: pronti a protestare | VIDEO

Rischia di ripetersi la situazione di maggio, in cui la città fu invasa di rifiuti in ogni dove a causa dello sciopero dei lavoratori dell'igiene ambientale, che reclamano gli stipendi arretrati. La Cgil ha indetto un incontro in prefettura per evitare il peggio