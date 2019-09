Il sindaco Pogliese ad Atreju 2019: "In prima linea contro evasione Tari"

Salvo Pogliese, sindaco di Catania, è intervenuto durante ''Atreju 2019'', in corso a Roma. Pogliese ha parlato della sua città e della difficile situazione di dissesto che sta attraversando. Ha presentato il progetto di semplificazione “Permesso di Costruire” che permette il rilascio di titoli edilizi in appena un giorno decorrente dalla presentazione dell’istanza con specifico carattere di urgenza. E ancora, ha esposto uno dei problemi più difficili da affrontare: contrastare la larga evasione dell’imposta Tari. “I sindaci di Fratelli d’Italia - ha dichiarato Pogliese -sono il segno tangibile di una classe dirigente all’altezza del ruolo che ricoprono perché ci siamo formati alla politica sin dal nostro percorso giovanile. Siamo riusciti, per esempio, a far diventare Catania, dove ho raccolto un pesante dissesto finanziario provocato dal centrosinistra, la prima città in Italia che rilascia le concessioni edilizie in appena 24 ore”.