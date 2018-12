Inaugurato il nuovo Superstore Decò - Gourmet Experience di via Balatelle | VIDEO

“Kalòs kai agathòs", perfetta armonia tra bello e buono. Così l’amministratore delegato di Gruppo Vegè - primo gruppo italiano della distribuzione - Giorgio Santambrogio, ha presentato il nuovo Superstore Decò - Gourmet Experience. Una struttura che è il fiore all’occhiello del Retail Design, ovvero la disciplina che mira a render piacevole la shopping experience unendola ad architettura e design.

La nuova struttura è il frutto di mesi di lavoro, che ha visto l’impegno totale a tutti i livelli del management di Gruppo Arena, così come afferma Giovanni Arena, direttore generale del gruppo. La famiglia Arena continua ad investire in Sicilia, offrendo sia nuove opportunità lavorative in una terra che come ben sappiamo ne è carente, sia rappresentando un esempio per altri imprenditori e mostrando come la nostra regione sia pronta, apprezzi e risponda prontamente a concetti come l’innovazione. Il nuovo superstore del Centro Balatelle, a Sant’Agata li Battiati, è un nuovo tassello su cui costruire il futuro del retail italiano. Il tutto valorizzando il punto vendita come spazio d’incontro, come luogo basato sulle relazioni sociali, come quella che si instaura adesso tra il cliente ed il personale, che riveste un nuovo ruolo ed ha un nuovo compito, quello di educare la clientela all’aquisto, consigliando ad esempio sui vari abbinamenti tra formaggi e vini o tra gli altri prodotti freschi e qualitativamente superiori che rappresentano la nuova gourmet experience di Gruppo Arena.