Incendio in falegnameria, tre sfratti: indagano i carabinieri | VIDEO

Le fiamme hanno interessato l'intero locale e la copertura, in travi e travetti di legno. Il rogo, che si è esteso ad alcune case attigue, ha reso inagibili due abitazioni, una disabitata e l'altra in cui viveva un nucleo familiare di tre persone, che è stato fatto sgomberare. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco che, con tre squadre e autobotti di supporto e con mezzi speciali, hanno lavorato tutta la notte e anche durante la mattinata di oggi per lo 'smassamento' e il 'minuto spegnimento'. Non sono stati registrati feriti, né danni alle persone. Sul posto sono intervenuti, per le indagini del caso, i carabinieri.