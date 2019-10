In fiamme il camion dei panini di Enzo Cristaldi | Video

Attimi di paura questa mattina, in via del Rotolo. Per cause ancora da accertare, forse legate ad un corto circuito, lo storico camion dei panini di Enzo Cristaldi è andato in fiamme. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza quel che rimane del furgone, allontanando le bombole del gas a rischio esplosione