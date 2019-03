Incendio in un negozio di viale Ionio, vigili del fuoco a lavoro | Video

Questa sera, poco dopo le 18,00, la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania è stata allertata per un incendio sviluppatosi all'interno di un negozio di stoffe e tessuti per la casa a Catania in viale Ionio, 101. Sono state tempestivamente inviate 2 squadre dalla sede centrale e dal distaccameno sud, oltre ad autoscale e autobotti di rincalzo.

Le squadre giunte sul posto hanno verificato se all'interno dell'edificio soprastante di nove piani ci fossero persone in difficoltà ed hanno portato al di fuori e messo in sicurezza alcune persone anziane.

Dopo aver domato le fiamme e circoscritto l'incendio, hanno smaltito il denso fumo che aveva invaso le scale con un estrattore di fumo. Non ci sono, al momento, notizia di feriti o persone intossicate dal fumo. Visto l'orario ed il traffico intenso si è reso necessario anche l'intervento della polizia di Stato e locale.