Librino, fuochi d'artificio incendiano le palme di viale Nitta | Video

Sono durati ben 15 minuti i fuochi d'artificio sparati a Librino per festeggiare chissà quale evento o ricorrenza. Lo spettacolo pirotecnico non è stato gradito da tutti, anche perchè, come segnala un residente della zona, ha provocato l'incendio di due palme del viale Nitta