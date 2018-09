Ristorante prende fuoco all'alba in via San Giuliano | VIDEO

Intorno alle ore 06 di questa mattina,i vigili del fuoco sono intervenuti in un ristorante di via di San Giuliano, a Catania, interessato da un incendio. Sul posto è stata inviata una squadra con delle autobotti di rincalzo ed un carro logistico. Le fiamme hanno interessato il vano cucina e sprigionato una grande quantità di fumo, per la quale, a scopo precauzionale, sono stati evacuati una trentina di ospiti dall'albergo sovrastante. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento. E' intervenuta anche la polizia di Stato.