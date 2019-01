Vigili nel fuoco in azione in via Merlino per un incendio in abitazione | VIDEO

L'incendio ha impegnato diverse squadre di vigili del fuoco, con 4 autobotti, un'autoscala, ed un mezzo con braccio telescopico tridimensionale. Al momento non si hanno notizie di persone coinvolte e non è ancora possibile risalire alle cause dell'incendio