In via Etnea arrivano le nuove fioriere anti-sfondamento: ed è subito incidente | VIDEO

Così come molte città italiane, anche Catania si adegua alle nuove disposizioni in materia di sicurezza contro possibili attentati terroristici. Le pesanti fioriere installate nei pressi della villa Bellini, agiranno come deterrente anche per gli automobilisti indisciplinati

"Una follia piazzare al centro di strade le fioriere non illuminate e non segnalate", lamenta un lettore di CataniaToday che ha documentato un incidente stradale avvenuto questa notte. Uno scooterista si è schiantato contro i vasi ed è stato necessario l'intervento di una autombulanza per portarlo in ospedale.